Пригодится на грядках: как использовать ботву картофеля и томатов
Фото: www.pxhere.com
Действовать нужно с умом, чтобы не навредить огороду

В конце дачного сезона ботва томатов и картофеля кажется ненужным мусором. Но ее отправка в компост может обернуться серьезными проблемами. В растительных остатках часто сохраняются грибковые инфекции. Попав в компост, они потом переносятся на грядки и заражают урожай.

Если ботва вызывает хоть малейшее подозрение, самый разумный способ – сжечь ее. Золу после сжигания не нужно выбрасывать: она содержит фосфор, калий и полезные микроэлементы. Такую золу можно рассыпать осенью под перекопку или просеять и использовать в качестве подкормки.

Если же вы уверены, что растения были полностью здоровы, ботва может пригодиться на огороде. Ее укладывают на дно будущей грядки для утепления, присыпают землей – в процессе разложения она выделяет тепло и питательные вещества, помогая весной молодым растениям расти активнее.

