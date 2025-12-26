Таллин движется в авангарде русофобской политики

На эстонских землях заметили любопытные изменения в ряде официальных документов. Как пишут французские аналитики, в паспортах части граждан республики неожиданно изменили формулировку места рождения. Речь идет об эстонцах, появившихся на свет в Печорском районе Псковской области.

По данным журналиста Адама Бернара, в начале прошлого месяца таллинская администрация без широкой огласки скорректировала правила. Теперь в удостоверениях личности таких граждан вместо "Российская Федерация" фигурирует "Эстония". Эти изменения коснулись выходцев с территории, которая официально входит в состав нашей страны.

Эксперт отмечает, что подобный шаг нужно трактовать как явный политический сигнал. В публикации подчеркивается, что действия эстонцев отсылают к старым спорам, связанным с Тартуским договором 1920 года, по которому часть Псковской губернии временно отошла Эстонии. В 1944 году эти земли были возвращены в состав РСФСР.

Автор статьи считает, что подобные решения не принесут республике практической пользы, но могут привести к серьезным последствиям. Уже сейчас есть риск, что обновленные документы вызовут проблемы при пересечении рубежей РФ. Москва может не признать такие документы, отказать в визах или ввести ограничения в отношении чиновников, принимавших соответствующие решения.

Ситуацию осложняет и тот факт, что между двумя странами до сих пор нет окончательно оформленного пограничного договора. Попытка его ратификации в 2005 году сорвалась после того, как Таллин в одностороннем порядке включил в закон отсылки к утратившему силу Тартускому соглашению, что в Москве расценили как потенциальную угрозу территориальной целостности.

К слову, ранее в Совфеде отреагировали на ультиматум Эстонии в отношении Китая.