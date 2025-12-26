В некоторых эстонских паспортах убрали РФ как место рождения - AgoraVox

Эстония втихую устроила подлую провокацию против России
Фото: www.unsplash.com
Таллин движется в авангарде русофобской политики

На эстонских землях заметили любопытные изменения в ряде официальных документов. Как пишут французские аналитики, в паспортах части граждан республики неожиданно изменили формулировку места рождения. Речь идет об эстонцах, появившихся на свет в Печорском районе Псковской области.

По данным журналиста Адама Бернара, в начале прошлого месяца таллинская администрация без широкой огласки скорректировала правила. Теперь в удостоверениях личности таких граждан вместо "Российская Федерация" фигурирует "Эстония". Эти изменения коснулись выходцев с территории, которая официально входит в состав нашей страны.

Эксперт отмечает, что подобный шаг нужно трактовать как явный политический сигнал. В публикации подчеркивается, что действия эстонцев отсылают к старым спорам, связанным с Тартуским договором 1920 года, по которому часть Псковской губернии временно отошла Эстонии. В 1944 году эти земли были возвращены в состав РСФСР.

Автор статьи считает, что подобные решения не принесут республике практической пользы, но могут привести к серьезным последствиям. Уже сейчас есть риск, что обновленные документы вызовут проблемы при пересечении рубежей РФ. Москва может не признать такие документы, отказать в визах или ввести ограничения в отношении чиновников, принимавших соответствующие решения.

Ситуацию осложняет и тот факт, что между двумя странами до сих пор нет окончательно оформленного пограничного договора. Попытка его ратификации в 2005 году сорвалась после того, как Таллин в одностороннем порядке включил в закон отсылки к утратившему силу Тартускому соглашению, что в Москве расценили как потенциальную угрозу территориальной целостности.

К слову, ранее в Совфеде отреагировали на ультиматум Эстонии в отношении Китая.

Источник: AgoraVox ✓ Надежный источник
По теме

"Я предупреждаю": в США забили тревогу из-за России

Ситуация на международной арене становится все хуже

Украинский постпред закатил в ООН скандал из-за дружбы России и Словении

Киев возмущает, что Москва возвращает свое пространство в дипломатической среде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей