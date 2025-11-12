В Совфеде отреагировали на ультиматум Эстонии в отношении Китая

В Совфеде высмеяли ультиматум Эстонии к главному союзнику России
Фото: commons.wikimedia.org
Таллин потребовал от Пекина выбрать между ним и Москвой

Пекин не счел нужным реагировать на ультиматум Эстонии о "российской угрозе". До этого до этого МИД европейской страны заявил, что Китай должен "решить вопросы" с Москвой, если желает остаться в хороших отношениях с Таллином. На ситуацию обратил внимание сенатор Совфеда Алексей Пушков.

По мнению сенатора, тем самым руководство Эстонии расписалось в собственной неадекватности восприятия собственной роли в мировой политике. Недавно министр иностранных дел страны Маргус Цахкна совершил официальный визит в КНР, где фактически потребовал выбрать между Таллином и Москвой. 

Едва ли в Пекине стали воспринимать слова Цахкны всерьез – там слышали подобные заявления и от европейцев "рангом повыше", считает Пушков.

"Представляю, как восприняли в Китае эту "страшную угрозу", – высказался сенатор.

В частности, на уровне переговоров МИД в Китае Цахкна потребовал от КНР прекратить поддерживать Россию. В Таллине считают, что таким образом Пекин мог бы прекратить военные действия на территории Украины.

Ранее в Прибалтике начали готовиться к массовой эвакуации на случай "российского нападения". В Таллине, Риге и Вильнюсе опасаются внезапной концентрации сил РФ у границ, считая, что Москва якобы станет провоцировать саботаж коммуникаций и способствовать массовым притоками мигрантов, а также беспорядкам среди гражданских.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
