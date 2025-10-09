Европарламент призвал ЕС сбивать российские самолеты

Европарламент принял резкое решение в отношении России
Кадр видео
Западные чиновники готовятся к возможному новому витку эскалации

Во время недавнего заседания депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая призывает европейские страны сбивать российские самолеты, если они оказываются в воздушном пространстве ЕС. Такой вердикт они вынесли в рамках недавнего заседания, которое транслировалось на сайте организации.

Депутаты заявили, что недавние действия России в воздушном пространстве Евросоюза являются эскалационными – по их словам, они призваны нарушить единство стран и внести раскол в объединение. Поэтому Европарламент намерен поддержать любые инициативы европейских стран, которые будут направлены на предотвращение подобных нарушений.

При этом известно, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, и страны Евросоюза могут исполнять их по своему желанию.

В последнее время европейские государства регулярно заявляют о вторжениях в собственное воздушное пространство российских самолетов и беспилотников. Москву обвиняют в гибридных атаках на Германию, Эстонию, Данию, Норвегию, Польшу. Американский президент Дональд Трамп отмечал, что если союзники примут отвечать на такие действия военными методами, он их поддержит. Российская сторона, в свою очередь, отвергает все обвинения, называя их бездоказательными.

Ранее стало известно, что инциденты с беспилотниками и самолетами привели к расколу в ЕС.

Источник: сайт Европарламента

