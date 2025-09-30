Вкуснейший рецепт десерта из тыквы: полезные блины порадуют домашних

Курс рубля
Осень – традиционно тыквенный сезон. Благодаря своим вкусовым качествам плоды можно использовать как в основных блюдах, так и в десертных. Женский журнал "Клео.ру" поделился рецептом вкуснейшей еды к чаю с использованием тыквы – эти полезные блины обязательно порадуют домашних и станут любимым угощением на осеннем столе.
1. Смешиваем сухие ингредиенты – муку, соль, сахар, разрыхлитель, корицу и ванилин.
2. В другой таре смешиваем влажные – это молоко, пюре из тыквы и яйцо.
3. Соединяем все и размешиваем до однородности.
4. Жарим в форме небольших оладий, тесто не должно сильно растекаться по сковородке как с традиционными блинами.
5. Подавать можно с медом, сгущенкой, кленовым сиропом, йогуртом и другими заправками на свой вкус.
Приятного аппетита!
