Вкуснейший рецепт десерта из тыквы: полезные блины порадуют домашних

Блюдо готовится из подручных ингредиентов довольно быстро

Осень – традиционно тыквенный сезон. Благодаря своим вкусовым качествам плоды можно использовать как в основных блюдах, так и в десертных. Женский журнал "Клео.ру" поделился рецептом вкуснейшей еды к чаю с использованием тыквы – эти полезные блины обязательно порадуют домашних и станут любимым угощением на осеннем столе.

Ингредиенты

Тыквенное пюре – 150 граммов

Мука – 200 граммов

Молоко – 150 мл

Яйцо – 1 шт

Сахар – 2 ст ложки

Разрыхлитель – пол чайной ложки

Соль, корица, ванилин по вкусу.

Сливочное масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления блинов из тыквы

1. Смешиваем сухие ингредиенты – муку, соль, сахар, разрыхлитель, корицу и ванилин.

2. В другой таре смешиваем влажные – это молоко, пюре из тыквы и яйцо.

3. Соединяем все и размешиваем до однородности.

4. Жарим в форме небольших оладий, тесто не должно сильно растекаться по сковородке как с традиционными блинами.

5. Подавать можно с медом, сгущенкой, кленовым сиропом, йогуртом и другими заправками на свой вкус.

Приятного аппетита!