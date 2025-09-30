Вкуснейший рецепт десерта из тыквы: полезные блины порадуют домашних

Вкуснейший рецепт десерта из тыквы: полезные блины порадуют домашних
Фото: unsplash.com
Блюдо готовится из подручных ингредиентов довольно быстро

Осень – традиционно тыквенный сезон. Благодаря своим вкусовым качествам плоды можно использовать как в основных блюдах, так и в десертных. Женский журнал "Клео.ру" поделился рецептом вкуснейшей еды к чаю с использованием тыквы – эти полезные блины обязательно порадуют домашних и станут любимым угощением на осеннем столе.

Ингредиенты

  • Тыквенное пюре – 150 граммов
  • Мука – 200 граммов
  • Молоко – 150 мл
  • Яйцо – 1 шт
  • Сахар – 2 ст ложки
  • Разрыхлитель – пол чайной ложки
  • Соль, корица, ванилин по вкусу.
  • Сливочное масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления блинов из тыквы

1. Смешиваем сухие ингредиенты – муку, соль, сахар, разрыхлитель, корицу и ванилин.

2. В другой таре смешиваем влажные – это молоко, пюре из тыквы и яйцо.

3. Соединяем все и размешиваем до однородности.

4. Жарим в форме небольших оладий, тесто не должно сильно растекаться по сковородке как с традиционными блинами.

5. Подавать можно с медом, сгущенкой, кленовым сиропом, йогуртом и другими заправками на свой вкус.

Приятного аппетита!

Источник: Клео.ру

Дальнобойные удары по России: в Вашингтоне сделали важное объявление

Американцы пошли на новый шаг эскалации

"Расправа с неугодными": в России предупредили США о жестких последствиях

Отношения между странами рискуют рухнуть до исторического минимума

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей