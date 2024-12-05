Минфин объяснил падение курса рубля введением санкций против Газпромбанка

Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Фото: www.unsplash.com
В министерстве рассказали, что ждать в будущем

Многие россияне с ужасом наблюдают за тем, как курс рубля обрушается все ниже и ниже. О причинах такой плачевной ситуации рассказали в главном финансовом ведомстве нашей страны. Глава министерства Антон Силуанов буквально двумя словами разложил все по полочкам: "санкции против Газпромбанка".

По словам высокопоставленного финансиста, резкое изменение курса связано именно с введением санкционных ограничений против Газпромбанка, который является основным игроком в сфере внешнеэкономических расчетов страны.

Министр отметил, что рестрикции затруднили проведение операций с зарубежными контрагентами, что повлияло на курс нацвалюты. Однако он подчеркнул, что ситуация постепенно стабилизируется. Чиновник сообщил, что участники внешнеэкономической деятельности адаптируются к новым условиям и находят пути для проведения расчетов.

По мнению главы Минфина, на восстановление нормального курса рубля потребуется около одной-двух недель. Он выразил уверенность в том, что сложившаяся ситуация временная, и в ближайшее время курс рубля вернется к стабильным значениям. Впрочем, к каким именно, он не уточнил.

Продолжающееся санкционное давление со стороны западных стран создает определенные сложности, но российская экономика успешно адаптируется к новым вызовам, а правительство работает над минимизацией их последствий.

К слову, ранее россиян предупредили о последствиях обрушения курса рубля.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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