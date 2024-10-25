Эксперты рассказали о неприятных последствиях роста ключевой ставки

Многим придется затянуть пояса

Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 базисных пункта, до 21%, для сдерживания инфляции. Значение стало рекордным в истории страны. Эксперты рассказали, какими последствиями это обернется для россиян.

Специалисты в области недвижимости указывают, что в первую очередь это отразится на темпах ввода нового жилья. Если ключевая ставка будет долго держаться на высоком уровне, то девелоперы могут приостановить вывод новых проектов на срок от трех до пяти лет.

"Трудно сделать ипотечную ставку еще более заградительной", – указывают они.

Эксперты отмечают, что повышение ключевой ставки направлено в первую очередь на обуздание цен в продуктовых сетях. Дополнительно решение может привести к росту мобильных тарифов.

"Потребительская инфляция сейчас находится на уровне 15–20%, это сжигает наши накопления", – говорит заслуженный экономист России Владимир Гришин.

Также вырастут цены на услуги, поскольку небольшие компании не могут совсем отказаться от кредитования, даже если ставка слишком высока. Получится порочный экономический круг, из которого выйти крайне непросто.

Следом может ослабеть российский рубль. Уже в ближайшую неделю экономист прогнозирует рост стоимости доллара до 100 рублей. Решение ЦБ действительно замедлит экономику в стране, поскольку будет открываться все меньше предприятий, станет меньше новых рабочих мест и скорректируются зарплаты. В выигрыше окажутся экономные россияне, которые не живут на широкую ногу и не ходят с друзьями по барам, ресторанам, кино, не пьют вино и не играют в домино, указал эксперт.

Однако есть и плюсы. Люди, которые предпочитают хранить свои накопления в банках, смогут получать больше денег со вкладов, поскольку вскоре организации пересмотрят процентные ставки для этой услуги.