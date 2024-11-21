Адвокаты: игра S.T.A.L.K.E.R. 2 может грозить россиянам наказанием за госизмену

Люди могут угодить под статью, если купят противоправный материал

Граждане России могут получить реальный срок по статье о госизмене за украинскую игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом рассказал адвокат Алексей Добрынин.

Игра вышла в свет спустя шесть лет разработки. Украинская студия, ответственная за ее создание, запретила продавать свое творение в цифровом или физическом варианте на территории России. Ожидается, что после выхода игру изучат на предмет наличия экстремисткой информации, разжигания вражды, оправдание терроризма – если найдут нарушения закона, то играть в нее российским пользователям будет нельзя.

По словам адвоката, покупка игры может проходить сразу по трем статьям, включая госизмену. Остальные будут касаться содействия террористической деятельности и финансирование экстремистов. Ответственность может сохраняться даже если материал не будет официально запрещен.

"Ответственность за госизмену, содействие террористической деятельности, финансирование экстремистской организации наступает только лишь при наличии прямого умысла. Доказать такой умысел посредством покупки одной игры будет затруднительно", – указал правозащитник.

Как напоминают журналисты, летом прошлого года в сеть выложили предварительную версию игры, которая содержала множество антироссийских тезисов.