Как сделать идеальный холодец к Новому году: блюдо застынет на глазах

Холодец – одно из главных новогодних угощений

До Нового года осталось совсем немного, и хозяйки уже составляют меню для праздничного стола. В списке, конечно, есть и холодец – блюдо, без которого застолье кажется неполным. Но часто случается так, что после долгих часов у плиты холодец так и не застывает.

Опытные кулинары знают способ, который гарантирует идеальный результат без грамма желатина. Секрет – в агар-агаре, природном веществе из морских водорослей. Всего щепотки хватает, чтобы бульон превратился в плотное, прозрачное желе, которое не расползется даже при комнатной температуре.

Агар – настоящий помощник перед праздниками. Он работает быстро и не имеет запаха, поэтому мясной аромат холодца остается насыщенным и аппетитным. Чтобы все получилось, порошок нужно растворить в горячем бульоне и хорошо размешать. Через пару часов вы получите упругое, но нежное желе – именно такое, каким оно должно быть на праздничном столе.

Кроме того, агар полезен для здоровья: он богат клетчаткой и помогает работе желудка, что особенно актуально после новогодних застолий. Такой холодец выглядит идеально, держит форму и не тает, как это часто бывает при готовке с желатином.