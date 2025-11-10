Как сделать идеальный холодец к Новому году: блюдо застынет на глазах

Как сделать идеальный холодец к Новому году: блюдо застынет на глазах
Кадр: YouTube
Холодец – одно из главных новогодних угощений

До Нового года осталось совсем немного, и хозяйки уже составляют меню для праздничного стола. В списке, конечно, есть и холодец – блюдо, без которого застолье кажется неполным. Но часто случается так, что после долгих часов у плиты холодец так и не застывает.

Опытные кулинары знают способ, который гарантирует идеальный результат без грамма желатина. Секрет – в агар-агаре, природном веществе из морских водорослей. Всего щепотки хватает, чтобы бульон превратился в плотное, прозрачное желе, которое не расползется даже при комнатной температуре.

Агар – настоящий помощник перед праздниками. Он работает быстро и не имеет запаха, поэтому мясной аромат холодца остается насыщенным и аппетитным. Чтобы все получилось, порошок нужно растворить в горячем бульоне и хорошо размешать. Через пару часов вы получите упругое, но нежное желе – именно такое, каким оно должно быть на праздничном столе.

Кроме того, агар полезен для здоровья: он богат клетчаткой и помогает работе желудка, что особенно актуально после новогодних застолий. Такой холодец выглядит идеально, держит форму и не тает, как это часто бывает при готовке с желатином.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Лавров впал в немилость Путина? В Кремле ответили на неудобный вопрос

Западная пропаганда продолжает тиражировать слухи

Вloomberg: поддержка Украины в Польше дала трещину

Уровень поддержки граждан из соседней страны рухнул практически в два раза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей