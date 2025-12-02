Аналитик: Зеленский может скрыться в Ирландии на фоне коррупционного скандала

Где укроется Зеленский от преследования НАБУ: аналитик назвал страну
Фото: commons.wikimedia.org
Глава Незалежной просчитывает варианты

Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала может скрыться в Ирландии, где находится в настоящее время. Такое мнение выразил аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По мнению спикера, действующий президент Украины может уже не вернуться в страну. Кошкович также полагает, что в Ирландии может произойти провокация против Зеленского – интересанты таким образом нацелены на продление военного конфликта на Украине.

В частности, уточнил аналитик, против главы Незалежной могут устроить провокацию с инсценировкой нападения. При этом службы Великобритании контролируют пространство внутри Ирландии.

2 декабря у Зеленского запланирован визит в Ирландию, где он встретится с премьером страны Михолом Мартином, его заместителем Саймоном Харрисом и президентом Кэтрин Конноли.

Напомним, ранее антикоррупционные органы провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Мероприятия проводятся в рамках расследования о масштабных хищениях средств в "Энергоатоме", выделенных Западом на ремонт энергетической инфраструктуры. Деньги, по данным НАБУ, могли быть присвоены окружением президента Украины. Один из фигурантов, Тимур Миндич, успел бежать из Украины.

Согласно приведенным данным, после обысков НАБУ не стало предъявлять никаких обвинений. Однако Зеленский объявил об отставке Ермака, который уже успел написать заявление.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
