Экс-главком альянса заявил, что две страны будут блокировать помощь Незалежной

Бельгия или Венгрия, вероятно, наложат вето на решение Евросоюза и НАТО предоставить помощь Украине. Такое мнение выразил экс-главком объединенными вооруженными силами альянса в Европе Джеймс Ставридис.

По словам чиновника, Евросоюз вместе с НАТО принимают решения, основываясь на солидарности всего западного блока. Однако единство в отношении предоставления помощи Киева отсутствует – и две страны, вполне возможно, будут блокировать эту инициативу.

Еще одной сложностью является предоставление кредита для Украины. Власти Бельгии отказываются согласовать заем на репарационный кредит, отмечая, что эта тема может оказаться "камнем преткновения", который разрушит все попытки Соединенных Штатов и России достичь прекращения конфликта.

Ранее коллегия ЕК одобрила оба варианта финансирования Киева за счет замороженных средств России. Решение при этом необязательно должно быть согласовано всеми членами Евросоюза. Однако требуется квалифицированное большинство. Совет ЕС должен одобрить один из вариантов. В Бельгии выступают за поиск альтернативы в финансировании Украины.

При этом Кремль считает присвоение российских активов (после начала спецоперации золотовалютные резервы РФ составляли около 300 млрд евро) воровством.

Ранее глава чешской ANO Андрей Бабиш заявил, что Прага никогда не станет оказывать финансовую поддержку Украине, если политическое движение придет к власти. Экономическая ситуация в стране не позволяет продолжать выделение средств, отметил он.