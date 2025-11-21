Курс рубля
В европейских странах усиливаются антиукраинские настроения. Ситуация заметно изменилась после грандиозного коррупционного скандала в Киеве. На этом фоне известный польский государственный деятель Славомир Ментцен дал украинцам совет по деликатному вопросу.
Парламентарий заявил, что Незалежной не пришлось бы постоянно просить о помощи, если бы украинцы просто "перестали воровать". Он подчеркнул, что коррупционные скандалы в окружении киевской власти вызывают дикое раздражение у польского и в целом европейского общества.
Ментцен напомнил, что вскоре после сообщений о том, что ближайшие соратники Владимира Зеленского растащили по карманам порядка ста миллионов долларов, руководитель главного польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский заявил о намерении выделить Украине аналогичную сумму на вооружение.
Депутат подчеркнул, что подобное выглядит абсурдно: деньги налогоплательщиков должны работать на благо самих поляков, а не исчезать в бездонных украинских карманах. В Варшаве и других городах Европы все громче звучат голоса тех, кто требует прекратить бесконтрольный финансовый поток в Киев.
