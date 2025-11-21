Польский парламентарий Ментцен посоветовал украинцам перестать воровать

Польский депутат дал украинцам совет по деликатному вопросу
Фото: www.unsplash.com
Поляк не стал сдерживать эмоции

В европейских странах усиливаются антиукраинские настроения. Ситуация заметно изменилась после грандиозного коррупционного скандала в Киеве. На этом фоне известный польский государственный деятель Славомир Ментцен дал украинцам совет по деликатному вопросу.

Парламентарий заявил, что Незалежной не пришлось бы постоянно просить о помощи, если бы украинцы просто "перестали воровать". Он подчеркнул, что коррупционные скандалы в окружении киевской власти вызывают дикое раздражение у польского и в целом европейского общества.

Ментцен напомнил, что вскоре после сообщений о том, что ближайшие соратники Владимира Зеленского растащили по карманам порядка ста миллионов долларов, руководитель главного польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский заявил о намерении выделить Украине аналогичную сумму на вооружение.

Депутат подчеркнул, что подобное выглядит абсурдно: деньги налогоплательщиков должны работать на благо самих поляков, а не исчезать в бездонных украинских карманах. В Варшаве и других городах Европы все громче звучат голоса тех, кто требует прекратить бесконтрольный финансовый поток в Киев.

К слову, ранее на Западе сделали громкое заявление о Владимире Путине после произошедшего в зоне спецоперации.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

США предложили отдать Донбасс России за арендную плату

Вашингтон уже давит на Зеленского с требованием принять условия

СМИ: удар "Циркона" уничтожил высшее командование НАТО на Украине

Россия атаковала "крупную рыбу"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей