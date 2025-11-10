MWM: вооружение на Су-57 не имеет мировых аналогов

Журналисты указали на передовую российскую разработку

В России опубликовали кадры с новейшим истребителем пятого поколения Су-57, указав на ракеты Х-58УШКЭ для ударных операций, пишет Military Wach. На этот раз журналисты обратили внимание на основной отсек вооружения.

Х-58УШКЭ – противорадиолокационные ракеты воздушного базирования, предназначенные для поражения радиолокационных станций противника, которые работают в режиме импульсного и непрерывного излучения.

Дальность поражения в 250 км, говорится в материале, является дополнением к крайне высокой продолжительности полета истребителя. А скорость в 3,6 Маха делает ее одной из самых быстрых в мире. Это практически в два раза больше разработанной в 1980-е годы Х-58.

"Такие возможности вновь приобрели особое значение из-за передовых возможностей ПВО Украины, поскольку страна унаследовала от СССР обширную сеть зенитных ракет, пополняемую поставками с Запада", – пишет обозреватель.

Как следует из публикации, новейшие западные аналоги в воздухе пока не могут ничего противопоставить российским ракетам. Напротив, бюджет на F-22 серьезно сокращается, фиксируются задержки с поставкой ракет AGM-88G, которыми пытаются модернизировать F-35.

Ранее в Китае заявили, что "Буревестник" сможет изменить действующий баланс ядерных сил в мире. Принципиально новый тип вооружения не имеет аналогов, которые работают на химическом топливе.