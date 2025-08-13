Российские конструкторы делают все, чтобы защитить страну

Китайский специалист в области военной стратегии Сун Чжунпин считает, что российская крылатая ракета стратегического назначения "Буревестник" способна изменить существующий баланс ядерных сил в мире. Поводом для его комментария стали сообщения западных изданий, где с тревогой обсуждается информация о возможных испытаниях этого оружия.

По словам эксперта, новый военный козырь нашей страны относится к принципиально новому типу вооружений и не имеет прямых аналогов среди ракет, работающих на химическом топливе.

Он отметил, что за счет использования ядерной установки ракета получает практически неограниченную дальность, что дает российским военным дополнительное преимущество в противостоянии с недружественными странами.

Китайский аналитик с восторгом подчеркнул, что наша страна первой в мире подошла к созданию ядерного вооружения с двигателем на ядерной тяге. По его мнению, успешное завершение программы способно заметно скорректировать мировую стратегическую расстановку.

Кроме того, аналитик обратил внимание на то, что производство и отработка ядерного топлива – это технологически сложный процесс. Он допустил, что возможные предстоящие испытания, о которых с ужасом сообщают в западной прессе, могут быть связаны именно с этим этапом разработки.

Ранее был раскрыт план западных государств, направленный против России.