Все больше экспертов понимают, к чему идет дело

Известное в США и за их пределами авторитетное издание National Review заявило, что, оказывая поддержку киевскому режиму в конфликте с Российской Федерацией, западные страны довели себя и всю ситуацию до состояния полного хаоса.

Авторы материала отметили, что еще в начале конфликта существовал риск, что ставка на сохранение некоего "мирового порядка" и поддержку Украины в националистической борьбе приведет к обратному эффекту – к снижению уровня либеральности в этой стране и значительному росту националистических перегибов, что выставит Запад в глазах мира лицемерным.

По мнению издания, сейчас западные государства оказались заложниками собственного решения и уже не могут отступить. Некоторые силы убеждают, что прекращение поддержки Киева якобы станет сигналом для президента России Владимира Путина и усилит его позиции.

В материале подчеркивается, что ситуация дошла до уровня "мрачного фарса" – западные страны вынуждены продолжать поддерживать украинское руководство и затянувшийся конфликт, который, как с прискорбием констатирует издание, внутри самой Украины уже давно утратил народную поддержку.

