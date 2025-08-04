Guardian: у Трампа случилось резкое ухудшение психического состояния

Эксперты полагают, что совсем скоро лидер выйдет из игры

С начала своего президентского срока 79-летний Дональд Трамп демонстрирует признаки ухудшения умственных способностей, и в последнее время ситуация усугубилась, сообщает The Guardian. По мнению опрошенных экспертов, лидеру нужна срочная психиатрическая консультация и помощь, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Специалисты указывают, что глава США ведет себя странно на публике, путается в своих словах, постоянно отклоняется от темы и придумывает истории, которые не могут быть правдой. Иногда Трамп не может вспомнить какие-то факты из своей жизни или из политических решений, принятых Вашингтоном не так давно.

Особое внимание привлекли его высказывания о "ветряных мельницах", которые "приводят в движение китов", неспособность вспомнить об оказанной сектору Газа гуманитарной помощи, а также рассказ о том, как его дядя Джон Трамп обучал террориста Теда Качинского в Массачусетском технологическом институте, хотя преступник никогда там не учился.

"То, что мы видим, – это классические признаки деменции, то есть резкое ухудшение исходного состояния и функций человека", – говорит психолог Джон Гартнер.

Психиатры отмечают, что бессвязная речь, которую позволяет себе Трамп во время публичных мероприятий, является веским поводом пройти обследование, чтобы исключить когнитивное заболевание. При этом они полагают, что в ближайшее время ситуация станет только хуже, и президент вряд ли сможет досидеть до конца срока.