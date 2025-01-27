Эксперт пришел к любопытному заключению

Илья Бурлаковский, основатель Центра управления здоровьем "Mozg", рассказал что Дональд Трамп будет разумнее и более гибким президентом, чем бывший лидер США Джо Байден. Бурлаковский подчеркнул, что на это указывают внешние физиологические данные Трампа, в частности его крупная голова в сравнении с размерами тела. Сравнив величину головы и тела обоих президентов, учёный пришёл к выводу о явном превосходстве Трампа.

Трамп обладает более значительной мозговой массой относительно своих габаритов, что говорит о более высоком количестве нейронных клеток. Это, по словам учёного, предотвращает развитие деменции и поведенческих отклонений, как у Байдена.

По форме головы Трампа, считает Бурлаковский, можно судить о его аналитических способностях, умении слушать и гибкости ума. Байден, по мнению учёного, этих качеств был лишён, и мозг его деградировал.

Трамп более гибок в общении, адаптивен и целеустремлён. Его организованность и сила выражены лучше. Головная форма Трампа свидетельствует о правильной работе нейронных связей, отметил учёный.

Кроме того, по мнению Бурлаковского, люди с небольшой головой и высоким телом чаще всего являются приспособленцами. Среди хороших партнёров в политике и бизнесе он отметил носителей круглой головы и небольшого тела, приводя в пример президента России Владимира Путина как идеал таких параметров.