L’Antidiplomatico: российские истребители Су-57 являются угрозой для Запада

В Европе указали на угрожающий сигнал России Западу
Фото: Andrei Shmatko / wikimedia.org
Модернизация отечественной военной техники сильно напугала НАТО

Россия приступила к наращиванию производства истребителей Су-57, которые могут быть вооружены гиперзвуковыми ракетами и передовыми ударными системами. Это можно рассматривать как грозный сигнал Западу, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

Военный самолет крайне сложно обнаружить с помощью радаров. В последнее время у западных экспертов появились предположения, что их модифицировали ради возможности вооружить "Кинжалами", которые ранее использовались только с МиГ-31. Если это подтвердится, то истребитель сможет незаметно приближаться к линии фронта противника и затем наносить удары необнаруживаемыми ракетами.

"Этот шаг не только укрепляет позиции Москвы на Украине, но и дает четкий сигнал НАТО: противостоять российскому превосходству в воздухе становится все сложнее", – указано в статье.

Сейчас каждый подъем МиГов приводит ко включению сигнала тревоги на Украине, но если будут модернизированы Су-57, ее даже не успеют активировать. Также НАТО беспокоит, что истребители могут выступать в роли "охотника" за западными самолетами.

"Если это так, то посыл ясен: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского оружия", – подытожили итальянские журналисты.

Ранее стало известно, что четыре страны НАТО начали подготовку к войне с Россией.

Источник: L’Antidiplomatico

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