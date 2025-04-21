WSJ: четыре страны начали подготовку к войне с Россией

Европейцы опасаются, что Североатлантический альянс себя не оправдает

Скандинавские страны решили объединиться в военном плане из-за опасений, что Россия может совершить нападение. Согласно данным Wall Street Journal, Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия готовят план "Б" на случай, если НАТО окажется неэффективной организацией для защиты.

Сейчас государства занимаются наращиванием оборонных мощностей после нескольких лет действия политики по сокращению военных сил. Швеция делает упор на производство подводных лодок, боевых танков, сверхзвуковых реактивных истребителей. Норвегия развивает свои возможности морского наблюдения и ведения боевых действий в Арктике. Финляндия занимается боевой подготовкой одной из самых крупнейших армий в Европе, а Дания – своих спецподразделений.

"Недавняя оценка датской разведки показала, что Россия может начать крупную войну против одной или нескольких европейских стран НАТО в течение трех-пяти лет", – указано в статье.

Необходимость взять инициативу в свои руки у скандинавских стран появилась на фоне опасений, что США будут ненадежными союзниками в случае нападения со стороны России. Также новая военная модель может быть эффективна в случае, если НАТО перестанет существовать из-за политики Дональда Трампа, указывают аналитики.

Ранее президент Польши заявил "о наглом приближении России" к европейским границам.