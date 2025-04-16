Дуда ответил на слова Нарышкина о падении Польши

Политик обвинил Москву в агрессивных действиях и угрозах безопасности альянса

Польский президент Анджей Дуда ответил на слова главы СВР России Сергея Нарышкина. По его словам, подобные высказывания лишь указывают на то, что Москва занимается дезинформацией и пропагандой, основанной на "типичной советской школе". Его ответ приводит издание Do Rzeczy.

Ранее Нарышкин во время поездки в Белоруссию заявил, что Минск и Москва готовы к усилению сотрудничества в военной сфере в случае эскалации со стороны Европы. По его словам, в такой ситуации российские войска нанесут ответный удар по НАТО, а первыми пострадают Польша и страны Балтии.

"Это слова России, которая перебрасывает свое ядерное оружие в Беларусь, нагло приближая его к границам НАТО и Евросоюза, России, которая ведет себя агрессивно по отношению к НАТО и которая сегодня, так сказать, реализует свой жестокий и кровожадный империализм, нападая на Украину уже три года", – сделал выпад в сторону РФ Анджей Дуда.

Глава Польши заявил, что НАТО представляет собой оборонительный союз, и все его решения направлены на защиту от агрессивных действий России. Он уверяет, что Североатлантический альянс "никогда ни на кого не нападал", а его единственная цель – обеспечение безопасности.

Ранее кандидат в президенты Польши Навроцкий оскорбил Россию.