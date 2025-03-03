Кандидат в президенты Польши Навроцкий оскорбил Россию

Кандидат в президенты Польши оскорбил Россию
Кароль Навроцкий. Кадр: YouTube.com
При этом и поведение Зеленского ему не понравилось

Кароль Навроцкий, который претендует на пост президента Польши от партии "Право и справедливость", оскорбил Россию в недавнем интервью и призвал разорвать все дипломатические отношения со страной. Однако вместе с этим он раскритиковал украинского президента за случившееся в Белом доме на прошлой неделе.

Политик утверждает, что в польских интересах оттолкнуть РФ как можно дальше, используя для этого Украину. Поэтому в его стратегию входит предоставление стране всех необходимых условий для дальнейшего противостояния Москве. 

При этом он отметил, что у Польши остается множество экономических связей с Россией, которые вызваны сохранением дипотношений между государствами. От этого, говорит Навроцкий, нужно избавиться.

"Моя позиция – поддержание дипломатических отношений со страной, которая является варварской, невыгодно для Польши", – оскорбил РФ кандидат в президенты.

Что касается Зеленского, то, по его мнению, украинский лидер ведет себя недостойно по отношению ко всем союзникам, включая США и Польшу. Например, его недавнее заявление о том, что Украина осталась одна в конфликте с Россией можно рассматривать как обесценивание всех усилий поляков и других европейцев. Именно поэтому, считает политик, у украинского лидера и возникли проблемы в отношениях с Трампом. 

Источник: Zet

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