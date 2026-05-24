Кристофер Нолан заявил, что никогда не пользовался электронной почтой

Кристофер Нолан заявил, что никогда не пользовался электронной почтой
Кристофер Нолан. Фото: Raph_PH. ChrisNolanBFI150224/wikimedia.org
Культурный деятель достаточно старомоден

Режиссер Кристофер Нолан удивил поклонников неожиданным признанием. Создатель легендарных кинолент заявил, что до сих пор не пользуется электронной почтой и принципиально обходится без смартфона.

Он отметил, что предпочитает получать обычные бумажные письма и никогда не испытывал интереса к современным способам общения.

При этом режиссер признался, что в современном мире жить без всевозможных гаджетов становится все труднее. Особенно сильные неудобства начали возникать после массового появления QR-кодов, без которых сегодня сложно обойтись даже в поездках.

Тем временем, звезда завершил работу над новым масштабным проектом – фильмом "Одиссея", который выйдет в прокат летом 2026 года. Картина станет первой в истории лентой, полностью снятой на камеры IMAX.
Съемки проходили сразу в нескольких странах. Значительную часть сцен команда снимала прямо в открытом море.

Источник: Программа "60 минут" ✓ Надежный источник

"Следим за ними": Рютте выступил с важным заявлением о России

Генсек не стал отрицать очевидное

Раскрыт неожиданный итог встречи Путина и Си Цзиньпина

Положение киевских верховодов становится все более шатким

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей