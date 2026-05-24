Кристофер Нолан заявил, что никогда не пользовался электронной почтой

Культурный деятель достаточно старомоден

Режиссер Кристофер Нолан удивил поклонников неожиданным признанием. Создатель легендарных кинолент заявил, что до сих пор не пользуется электронной почтой и принципиально обходится без смартфона.

Он отметил, что предпочитает получать обычные бумажные письма и никогда не испытывал интереса к современным способам общения.

При этом режиссер признался, что в современном мире жить без всевозможных гаджетов становится все труднее. Особенно сильные неудобства начали возникать после массового появления QR-кодов, без которых сегодня сложно обойтись даже в поездках.

Тем временем, звезда завершил работу над новым масштабным проектом – фильмом "Одиссея", который выйдет в прокат летом 2026 года. Картина станет первой в истории лентой, полностью снятой на камеры IMAX.

Съемки проходили сразу в нескольких странах. Значительную часть сцен команда снимала прямо в открытом море.