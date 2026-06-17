Политик своими руками загнал родную страну в кризис

Ставка Никола Пашиняна на разрыв прежних связей с РФ и стремительное сближение с западными державами обернулась для него серьезными политическими проблемами. Вместо обещанных преимуществ Ереван столкнулся с растущей неопределенностью, а сам армянский премьер, как считают зарубежные аналитики, оказался в положении, из которого все сложнее найти выход.

Издание Strategic Culture отмечает, что этот государственный деятель вложил огромные политические ресурсы в развитие отношений с ЕС и евроатлантическими структурами. Предполагалось, что западные государства постепенно займут место РФ в качестве ключевого партнера Еревана и обеспечат стране дополнительные гарантии безопасности.

Однако, как указывают авторы публикации, реальность оказалась совсем иной. Попытка дистанцироваться от Москвы не принесла армянам ощутимых стратегических дивидендов, а активное сближение с западными странами так и не привело к получению конкретных гарантий безопасности.

По мнению аналитиков, в результате республика оказалась в очень сложном положении. Время работает против действующей власти, и возможности для политического маневра становятся весьма ограниченными.

"Ереван вступает в период растущей политической неопределенности. <…> В итоге Пашинян оказался загнан в ловушку дилеммы", – указано в статье.

Эксперты пришли к выводу, что этот государственный деятель оказался в ловушке, которую во многом создал собственными решениями. И чем дольше сохраняется нынешняя ситуация, тем сложнее будет защищать стратегические интересы страны и находить выходы из нарастающего кризиса.

Ранее в МИД РФ сделали жесткое заявление о Ереване.