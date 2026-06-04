Политика армянского руководства вызывает большие вопросы

Подписанные между вашингтонской и ереванской администрациями соглашения могут оказаться недолговечными – все пойдет крахом, как только американские власти утратят к ним интерес. Такое мнение высказала официальная представительница главного внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала договоренности, которые эти две страны заключили в конце мая. Речь идет о соглашении о масштабном стратегическом сотрудничестве, а также о документах, связанных с поставками, добычей и переработкой редкоземельных минералов. Кроме того, стороны подписали рамочное соглашение о совместной работе в рамках проекта "Путь Трампа во имя международного процветания".

Работница МИД сильно сомневается в долгосрочности таких договоренностей. По ее мнению, американская сторона традиционно руководствуется собственными интересами и всегда очень быстро пересматривает свои обязательства при изменении политической или экономической конъюнктуры.

Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что после смены приоритетов или утраты заинтересованности вашингтонская администрация откажется от нынешних договоренностей без каких-либо последствий для себя. Она подчеркнула, что США свернут эти соглашения, как только потеряют к ним интерес.

"Когда Вашингтон потеряет аппетит или поменяется там приоритетность, то они все это свернут абсолютно для себя безболезненно", – объявила дипломат.

Тем временем, Армения продолжает попытки усидеть на двух стульях: власти страны взяли курс на Запад, но при этом хотят пользоваться всеми благами от близких отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что Путин жестко поговорил с Пашиняном с глазу на глаз.