Отношение к незалежным давно изменилось

Евросоюз намерен серьезно изменить правила поддержки украинских беженцев. По данным западной прессы, в евространах обсуждают возможность лишить права на защиту мужчин призывного возраста, что обещает затронуть значительную часть беглецов из Незалежной, обосновавшихся на европейских землях.

Такую информацию публикует газета Euractiv. По данным журналистов, европейцы рассматривают новые подходы к продлению программы временной защиты, которая после начала СВО позволила миллионам украинцев легально жить и работать на территории ЕС.

Как отмечается в публикации, на соответствующем обсуждении прозвучало предложение не распространять дальнейшие меры поддержки на мужчин призывного возраста. Ранее программа дала возможность более чем четырем миллионам украинцев получить убежище в странах еврообъединения без прохождения стандартных процедур предоставления статуса беженца. Теперь эту лазейку хотят прикрыть.

Кроме того, как пишет издание, ограничения могут коснуться и граждан Украины, которые прибыли на территорию Евросоюза нелегально.

При этом некоторые евространы уже начали пересматривать меры поддержки. Ранее Варшава, принявшая наибольшее количество украинских беженцев среди государств ЕС, существенно сократила ряд действовавших для них льгот.

