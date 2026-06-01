КСИР разгромил американскую базу

Конфликт между двумя странами продолжается

Ближний Восток оказался на грани очередного обострения. Иранские военные объявили о разгроме важной американской базы. В Тегеране заявили, что удар стал немедленной реакцией на действия американцев против республики.

По данным агентства Mehr, Корпус стражей исламской революции нанес удар по объекту, который использовался американскими военными для атаки на остров Сирик. В Иране сообщили, что ранее американская сторона вывела из строя расположенную на острове вышку связи, за что и получила сокрушительный ответ.

Тегеран сообщает, что в результате мощного удара по противнику были поражены все намеченные цели. Подробности о масштабах разрушений и возможных потерях не приводятся.

На этом в Тегеране останавливаться не стали. Военные предупредили вашингтонскую администрацию, что в случае новых атак ответные действия могут оказаться значительно более жесткими и масштабными.

Напряженность между странами резко возросла после событий минувших выходных. Тогда американские военные нанесли удары по иранским объектам, связанным с управлением дронами. Американцы утверждают, что операция стала ответом на действия Ирана, который, по версии вашингтонской администрации, ранее уничтожил беспилотник MQ-1 над международными водами. Ситуация в регионе продолжает стремительно накаляться.

Ранее Зеленскому объявили дурные новости из-за Ирана.