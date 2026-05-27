"Жутчайшие боли": онкобольной Кушанашвили пожаловался на резкое ухудшение здоровья
Отар Кушанашвили. Фото: соцсети
Шоумен держит поклонников в курсе своего состояния

Скандалист-телеведущий Отар Кушанашвили сообщил, что в последние дни столкнулся с серьезным ухудшением самочувствия. Известный журналист пожаловался, что его несколько суток подряд мучили сильнейшие боли в животе.

55-летний артист рассказал, что такие проблемы – ожидаемые последствия тяжелой болезни, с которой ему пришлось бороться ранее. Несмотря на это, артист старается не терять позитивный настрой и продолжает активно работать.

Он не стал скрывать, что боли оказались настолько сильными, что мешают ему полноценно заниматься делами и сосредоточиться на съемках. При этом журналист подчеркнул, что не собирается сдаваться и уверен, что сможет справиться с новым испытанием.

"Жутчайшие боли три дня кряду", – делится звезда.

Он также рассказал, что уже начал внимательнее относиться к своему состоянию: больше гуляет и даже отказался от кофе. Среди ближайших планов – поздравить сына с окончанием учебного года и продолжать радоваться жизни.

Летом 2024 года у знаменитости диагностировали рак кишечника четвертой стадии с метастазами. После длительного лечения шоумен сообщил, что смог выйти в ремиссию.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
