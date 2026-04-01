Отар Кушанашвили рассказал, за что получил "волчий билет" на Первом канале

Скандальные слова стоили шоумену карьеры на ТВ

Журналист Отар Кушанашвили в подкасте "Не стой на месте" вспомнил, как после скандала на "Евровидении-2002" ему выдали "волчий билет". Ненормативная лексика в прямом эфире Первого канала стоила ему карьеры на долгие годы.

"Меня никуда не брали! Оно и понятно. Я выругался матом в прямом эфире Первого канала во время "Евровидения-2002". И был негласно мне выданный заочно "волчий билет", – признался Кушанашвили.

После этого любая работа воспринималась Отаром как подарок. Он радовался даже ста долларам и начинал с нуля.

Сейчас журналист переживает второе рождение. Он победил онкологию, перенес четыре клинические смерти и вернулся в строй. Свою прайм-эру Кушанашвили называет нынешнее время: его узнают на улицах, а популярность после выхода в шоу "Что было дальше?" он сравнил с хитом "Белые розы".

"Думаю, я самый мощный парень на Земле. И могу сказать это после четырех перенесенных клинических смертей", – заявил журналист, добавив, что настоящая сила – в добром сердце.

Недавно Отар прошел тяжелое лечение от онкологического заболевания. Несмотря на болезнь, он вернулся в эфир и продолжает активно работать. В одном из интервью Отар признавался, что испытание научило его ценить жизнь и не бояться трудностей. "Главное – не сдаваться и не жалеть себя", – советовал журналист.