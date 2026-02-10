Кушанашвили остался под "отвратительным впечатлением" от молодой жены Петросяна

Журналист раскритиковал Брухунову, заявив, что та "раскатала интересного старика"

Отар Кушанашвили резко высказался в адрес Татьяны Брухуновой: молодая жена Евгения Петросяна не по нраву журналисту. Он признался, что Татьяна произвела на него "отвратительное впечатление".

Ведущий "Каково?!" вспомнил, что супруга сатирика объясняла свои отказы в интервью отсутствием, на ее взгляд, толковых и умных интервьюеров, с которыми она бы с удовольствием побеседовала.

Отар не понимает, по какой причине Ксения Собчак решила пригласить на интервью Брухунову – какие подробности она бы стала выпытывать, остается догаlываться.

"Что она хочет узнать? Как та раскатала интересного старика, который узнает потом, что от него родили?" – комментирует Отар.

Кушанашвили предрекает обиду, которую Брухунова может затаить на него после сказанных слов – как это было в свое время с Еленой Ваенгой.

Кстати, по слухам, Брухунова неспроста улетела отдыхать с 80-летним Петросяном: инсайдеры в звездной тусовке говорили, что якобы тому приелись постоянные ссоры Татьяны с другими персонажами в соцсетях и покупки дорогих вещей. Он пригрозил лишить супругу наследства, если та не изменит свое поведение.