Брухунова назвала причину, по которой постоянно отказывает Собчак в интервью

Жена Петросяна сомневается в компетентности ряда интервьюеров

Татьяна Брухунова призналась в соцсетях, что не принимает приглашений от Ксении Собчак, которая не оставляет попыток сделать с ней интервью. Личное пространство 36-летней супруги Евгения Петросяна недоступно даже для таких известных интервьюеров – популярная журналистка за последние несколько лет отправила ей "4 или 5 приглашений".

Однако Татьяна подчеркивает, что речь не идет ни о какой неприязни к Ксении. Просто Брухунова не собирается ходить ни на какие интервью.

"Я не вижу умных, грамотных, деликатных интервьюеров. А исповедоваться на всю страну не входит в мои планы", – пояснила Татьяна.

Впрочем, в 2025-м, пишут СМИ, Брухунова дала интервью стилисту Ксении Князевой, обсудив как моду, так и свой брак с сатириком. Не обошла она стороной обвинения в меркантильности. Татьяна возражает: она прожила уже 12 лет с творческим человеком, который отдает себя работе и живет с грузом огромной ответственности на плечах. Без чувств, подчеркивает блогер, здесь не обойтись.