Брухунова назвала причину, по которой постоянно отказывает Собчак в интервью

"Не входит в планы": Брухунова объяснила постоянные отказы Собчак в интервью
Фото: соцсети
Жена Петросяна сомневается в компетентности ряда интервьюеров

Татьяна Брухунова призналась в соцсетях, что не принимает приглашений от Ксении Собчак, которая не оставляет попыток сделать с ней интервью. Личное пространство 36-летней супруги Евгения Петросяна недоступно даже для таких известных интервьюеров – популярная журналистка за последние несколько лет отправила ей "4 или 5 приглашений".

Однако Татьяна подчеркивает, что речь не идет ни о какой неприязни к Ксении. Просто Брухунова не собирается ходить ни на какие интервью.

"Я не вижу умных, грамотных, деликатных интервьюеров. А исповедоваться на всю страну не входит в мои планы", – пояснила Татьяна.

Впрочем, в 2025-м, пишут СМИ, Брухунова дала интервью стилисту Ксении Князевой, обсудив как моду, так и свой брак с сатириком. Не обошла она стороной обвинения в меркантильности. Татьяна возражает: она прожила уже 12 лет с творческим человеком, который отдает себя работе и живет с грузом огромной ответственности на плечах. Без чувств, подчеркивает блогер, здесь не обойтись.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

Огонь по Украине прекращен: срочное заявление Кремля

К Путину обратились с личной просьбой

"Ирония войны": Россия и Украина поменялись местами, заявили в США

Ситуация стремительно изменилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей