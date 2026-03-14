Волочкова пожаловалась на дочь и мать

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Танцовщица уверяет, что родственницы бросили ее в тяжелый момент

Скандально известная танцовщица Анастасия Волочкова рассказала о неприятной ситуации, с которой ей пришлось столкнуться после серьезной операции. Артистка недавно перенесла хирургическое вмешательство на ноге в Германии, а сейчас проходит восстановление уже в России. Однако в этот непростой период она осталась практически без поддержки со стороны самых близких людей.

Балерина призналась, что была искренне удивлена и даже шокирована тем, что ее родные никак не отреагировали на случившееся. По ее словам, и мама Тамара Владимировна, и дочь Ариадна знали о предстоящей операции, но после нее не позвонили, не написали и даже не попытались узнать, как она себя чувствует.

Артистка подчеркнула, что пережить операцию оказалось непросто, а восстановление требует сил и времени. Поэтому демонстративное равнодушие родных стало для нее весьма болезненным ударом.

При этом отношения звезды с матерью уже давно остаются напряженными. Ранее балерина не раз говорила, что чувствует со стороны родительницы зависть и видит постоянное вмешательство в свою личную жизнь. С наследницей тоже есть проблемы. Девушка уже живет отдельно, вышла замуж и ведет собственную жизнь, из-за чего их общение стало гораздо более редким.

Источник: Шоу "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей