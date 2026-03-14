Волочкова пожаловалась на дочь и мать

Танцовщица уверяет, что родственницы бросили ее в тяжелый момент

Скандально известная танцовщица Анастасия Волочкова рассказала о неприятной ситуации, с которой ей пришлось столкнуться после серьезной операции. Артистка недавно перенесла хирургическое вмешательство на ноге в Германии, а сейчас проходит восстановление уже в России. Однако в этот непростой период она осталась практически без поддержки со стороны самых близких людей.

Балерина призналась, что была искренне удивлена и даже шокирована тем, что ее родные никак не отреагировали на случившееся. По ее словам, и мама Тамара Владимировна, и дочь Ариадна знали о предстоящей операции, но после нее не позвонили, не написали и даже не попытались узнать, как она себя чувствует.

Артистка подчеркнула, что пережить операцию оказалось непросто, а восстановление требует сил и времени. Поэтому демонстративное равнодушие родных стало для нее весьма болезненным ударом.

При этом отношения звезды с матерью уже давно остаются напряженными. Ранее балерина не раз говорила, что чувствует со стороны родительницы зависть и видит постоянное вмешательство в свою личную жизнь. С наследницей тоже есть проблемы. Девушка уже живет отдельно, вышла замуж и ведет собственную жизнь, из-за чего их общение стало гораздо более редким.