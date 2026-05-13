Виктория Боня показала элитную экипировку для отмененного восхождения на К2

Звезде пришлось отложить свою мечту

После покорения Эвереста Виктория Боня начала готовиться к новому экстремальному испытанию – восхождению на К2, которую альпинисты считают одной из самых опасных вершин мира. Однако планы знаменитости рухнули из-за серьезной травмы ноги.

Несмотря на отмену экспедиции, девушка уже получила профессиональную экипировку для высотного восхождения и показала ее подписчикам. Телезвезда продемонстрировала яркий неоновый пуховый комбинезон и спецботинки для подъема на высоту более восьми тысяч метров. Стоимость комплекта приблизилась к 200 тысячам рублей.

Знаменитость призналась, что отказ от восхождения дался ей крайне тяжело. Во время хайкинга в апреле она серьезно повредила ногу, а позже врачи диагностировали разрыв связки голеностопа. Из-за травмы ей даже пришлось некоторое время передвигаться на инвалидной коляске.

Несмотря на неудачу, звезда социальных сетей не собирается отказываться от своей мечты и уже планирует вернуться к идее покорения К2 в 2027 году.

