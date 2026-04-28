Соловьев в прямом эфире извинился перед Боней за оскорбления: "Был эмоционален"

Блогер в ответ заявила, что готова к "худому миру"

Встреча Владимира Соловьева и Виктории Бони, которую многие ждали как продолжение скандала, неожиданно закончилась перемирием. Телеведущий в прямом эфире попросил прощения у блогера за оскорбления, начав с комплиментов.

"Во-первых, вы замечательно выглядите. Во-вторых, конечно, я должен извиниться. Я был слишком эмоционален. И какая бы ни была мотивация, мне нужно было строже относиться к словам в эфире", – заявил Соловьев.

Виктория Боня поблагодарила оппонента за извинения и призвала объединяться, а не враждовать. Она отметила, что готова к "худому миру". Соловьев, пишет женский журнал "Клео.ру", также опроверг обвинения в женоненавистничестве, заявив, что странно приклеивать ему ярлык "главного мизогина страны".

Ранее Виктория согласилась прийти в студию к Соловьеву, заявив, что не испытывает страха. Блогер подчеркивала, что настроена высказать все, что думает, и отстаивать свою позицию. Она предложила подписчикам прислать вопросы, которые сможет озвучить в эфире.

Кстати, Ксения Собчак давала прогноз исхода дебатов: она говорила, что Соловьев будет вежлив и галантен, поняв, что Боня вывела его манеру общения на федеральный уровень.