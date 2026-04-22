Генерал Попов рассказал, какой "подарок от НАТО" сожгли в Одесском порту

Атаки по портовой инфраструктуре ВСУ не прекращаются

В ночь на 22 апреля российские силы нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одессы. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru назвал это место удобной перевалочной базой для поставок военной помощи киевскому режиму из Европы.

По словам эксперта, через Одесский порт поступают беспилотники, комплектующие к ним, двигатели для БПЛА и безэкипажных катеров, а также унифицированные боеприпасы. Через день-два после доставки груза по месту складирования наносится удар.

В результате атаки серьезные повреждения получили причалы, складские помещения и железнодорожная инфраструктура. Попов отметил, что детонация боеприпасов вызывает пожары, а также взрывоопасны сами удобрения, производимые на Одесском припортовом заводе.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удар пришелся и по кораблю, стоявшему у причала – вероятно, в момент разгрузки.

Ранее дроны "Герань" уже атаковали два иностранных сухогруза в Одесской области, доставивших военную помощь киевскому режиму. Первое судно перевозило броневики и самоходные гаубицы, второе – партию беспилотников зарубежного производства. Оба корабля получили серьезные повреждения.

