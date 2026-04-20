Незалежным стоит напрячься

Американский военный эксперт выступил с любопытным прогнозом по ситуации на Украине. Отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор уверен, что на сегодняшний день российские войска обладают достаточным потенциалом для масштабного продвижения вперед.

По его мнению, при определенном развитии событий армия нашей страны способна продвинуться до Днепра, форсировать реку и взять под контроль крупные города. Он допустил, что речь может идти в том числе об Одессе, а в перспективе и о Киеве.

Опытный эксперт также отметил, что у российской стороны есть серьезные военные возможности, с которыми незалежным воякам очень сложно конкурировать – на данном этапе значительное преимущество находится на стороне России.

"Российские войска могут просто дойти до Днепра, переправиться через реку, освободить Одессу, а в конечном счете и Киев", – поделился своим прогнозом аналитик.

В Москве ранее не раз подчеркивали, что ситуация на фронте должна подтолкнуть Киев к переговорам. Российская сторона считает, что дальнейшее затягивание конфликта лишь усугубляет положение всушников – представители РФ указывают на снижение боеспособности украинских подразделений и их растущие потери.

