"Несправедливо": Зеленский пожаловался Европе на массовое бегство украинцев
Киев заинтересован в пополнении живой силы, которую ему могут принудительно вернуть

Владимир Зеленский заявил, что мужчины мобилизационного возраста, которые уехали из страны, должны вернуться на Украину. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем он назвал это "вопросом справедливости".

По словам Зеленского, многие из них покинули Украину временно, но оказалось, что на годы. Некоторые сделали это, по его мнению, незаконно. Теперь, считает он, соответствующие службы должны заняться их возвращением.

"Наши вооруженные силы хотели бы, чтобы они вернулись. Воинам на фронте нужны ротации. У них есть семьи, они защищают свой дом. Ответственность должен нести каждый гражданин, у которого есть силы для этого", – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский прилетел в Берлин с неожиданным визитом. Главная цель поездки – выбить из Германии замороженные европейские кредиты на 90 миллиардов евро. Около 60 миллиардов Киев планирует направить на военные нужды. Ранее эти деньги месяцами блокировал экс-премьер Венгрии Виктор Орбан. После его поражения на выборах Зеленский решил, что время пришло.

