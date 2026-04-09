Инициатива бывшего комика не всем пришлась по душе

Заявления Владимира Зеленского о возможности прекращения огня между Киевом и Москвой вызвали резкую реакцию со стороны украинских политических комментаторов. Экс-работник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил главу режима в том, что тот искажает реальную ситуацию и пытается навязать России сценарий временного перемирия, аналогичный договоренностям между США и Ираном.

Аналитик совсем не верит в реалистичность такой инициативы. Он добавил, что Россия, очевидно, не согласится на краткосрочную паузу, да и сама идея двухнедельного перемирия не принесет Незалежной никакой практической выгоды. При этом он подчеркнул, что все давно устали от лживых заявлений комика-президента о якобы успехах на поле боя.

Соскин пояснил, что под предложениями о прекращении огня скрывается попытка выиграть время для украинской армии. Он уверен, что речь идет не о стремлении к мирному урегулированию, а о расчете на передышку с последующей подготовкой к новым активным действиям.

Ранее Зеленский обратился к Москве с предложением о прекращении огня, ссылаясь на пример соглашений между американцами и израильтянами. В Кремле в ответ заявили, что ключевым вопросом должно оставаться не временное перемирие, а достижение устойчивого и долгосрочного мира.