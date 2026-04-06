Положение Незалежной продолжает усугубляться

Многие украинские эксперты с ужасом наблюдают за тем, что происходит с их родной страной. Юрист и основатель первого добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко заявил, что дальнейшее затягивание конфликта с нашей страной может привести его родину к крайне опасным последствиям.

Аналитик подчеркнул, что продолжение противостояния без четкой цели и понятных сроков неминуемо разрушает государство изнутри. Он отметил, что на фоне колоссальной социальной напряженности и тотальной зависимости от внешней поддержки ситуация становится все более нестабильной и может выйти из-под контроля.

Эксперт подчеркнул, что в таких условиях Незалежная рискует столкнуться с внутренним кризисом, который способен перерасти в масштабное противостояние внутри общества и привести к тяжелым последствиям. Конфликт с Россией в итоге может обернуться гражданской войной на Украине. Поэтому аналитик призывает как можно быстрее заключить мир.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков заявил, что на Западе есть силы, которые сознательно препятствуют завершению украинского конфликта. Все дело в том, что для этих заинтересованных лиц окончание противостояния будет означать политическое поражение и серьезные последствия, вплоть до возможных уголовных расследований.

К слову, ранее Москва жестко ответила на наглые угрозы Лондона.