Новости из Незалежной продолжают удивлять

В столице Незалежной разгорается громкий скандал вокруг руководства Киевского нацуниверситета имени Тараса Шевченко. Студенты вуза вышли на бессрочную акцию протеста, требуя реакции на ситуацию, которая уже вызвала широкий резонанс.

Поводом стало появление на просторах интернет-пространства ролика интимного характера, по некоторым данным, снятого прямо в одной из аудиторий учебного заведения. По мнению студентов, к происходящему может быть причастен ректор Владимир Бугров, однако сам он никак не прокомментировал ситуацию и проигнорировал обращения возмущенной молодежи.

Показное игнорирование усилило напряжение среди учащихся. Теперь представители студенческого парламента требуют отстранить ректора. Молодые люди уверены, что на "горячем" видео с сексуальными утехами засветился именно он.

