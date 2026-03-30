Украинский комик Дмитрий Романов взвыл от расходов на жилье в Португалии
Фото: commons.wikimedia.org
Аренда обходится в 3 тысячи евро ежемесячно

Стендап-комик Дмитрий Романов, который сейчас живет за границей, пожаловался на дороговизну европейского жилья. Семье артиста пришлось переехать из частного дома в квартиру – содержать дом с бассейном оказалось слишком накладно.

Как рассказал комик в соцсетях, аренда дома в Португалии обходилась в 3 тысячи евро в месяц, плюс коммуналка и обслуживание. При этом бассейном, по его словам, пользовались всего два-три раза за год.

"Та же площадь, те же три спальни, центр Фуншала. Детей не нужно возить, жизнь становится даже удобнее", – поделился Романов, объяснив, что новое жилье обходится вполовину дешевле – 1,7 тысячи евро.

Артист подчеркнул, что это осознанный шаг – отказ от ненужных трат, а не попытка ужать бюджет.

Кстати, проблемы с жильем в эмиграции волнуют не только Романова. Ранее Семен Слепаков* признавался, что переезд в Израиль серьезно осложнил его творчество: шутить о России извне, по его словам, "выглядит кринжово". При этом он подчеркивал, что не хочет терять связь с российской публикой.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: Соцсети

Скрывшаяся в России финская беженка рассказала об ужасах Европы

Женщина призналась, что происходящее вызывает у нее серьезную тревогу

Тотальный провал США: на Западе объявили о радикальных переменам в войне против Ирана

Американцы пострадали из-за собственной самоуверенности

