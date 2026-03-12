Улетевший Слепаков*, почему не может шутить из Израиля про Россию

Сбежавший Слепаков* объяснил, почему не может шутить из Израиля про Россию
Семен Слепаков* (признан иноагентом в РФ).Фото: АГН Москва
Эмиграция лишила комика-иноагента тем для юмора

Юморист Семен Слепаков* в одном из недавних интервью признался, что эмиграция серьезно осложнила его творчество. Комик сообщил следующее: переехав в Израиль, он столкнулся с тем, что многие темы для шуток о России автоматически отсекаются.

"Если ты находишься внутри, ты можешь реагировать на какие-то штуки, которые происходят внутри, не обижая тех, кто находится внутри. Но когда ты извне начинаешь над этим шутить, то выглядишь немножко кринжово", – объяснил Слепаков*.

При этом артист подчеркнул, что не хочет терять связь с российской публикой.

"Я считаю, что там есть большое количество хороших, симпатичных людей, которые нуждаются в том, чтобы посмеяться", – сообщил комик.

Незадолго до этого интервью Слепаков* жаловался, что жизнь в Израиле лишь усилила его внутреннюю неопределенность. По словам артиста, ощущение неизвестности, которое преследовало его еще в Москве, после переезда "стало еще глубже". Хотя в жизни на чужбине Слепаков* находит для себя свои плюсы – несмотря на обвалившийся спрос на выступления, из-за которых артист был вынужден сделать скидку.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: "Газета.ru" ✓ Надежный источник
