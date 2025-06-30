Слепаков* назвал Израиль сложной для жизни страной

Хохмач честно рассказал, как ему живется вдали от родины

Давно покинувший Российскую Федерацию хохмач Семен Слепаков* пожаловался, что жизнь на Святой земле дается нелегко. Он откровенно рассказал, что столкнулся с массой бытовых трудностей, несмотря на то, что ему среди израильтян "в целом классно".

Беглец обратил внимание на рейтинг самых счастливых стран мира, где его новая родина заняла восьмое место, обогнав немцев и британцев. Он признался, что сначала был удивлен, увидев этот список.

Однако изворотливый артист нашел объяснение и этому: по его словам, ощущение счастья в еврейском государстве приходит не из-за легкости бытия, а наоборот, из-за сложностей, которые подстерегают на каждом шагу. Юморист с иронией заметил, что добиться чего-то в этой стране настолько сложно, что результат вызывает почти эйфорию.

"Что-то сделать в Израиле – такой адский геморрой, что когда это ты делаешь, то чувствуешь себя невероятно счастливым", – с юмором отметил лицедей.

Артист также пожаловался на дороговизну: по его словам, стоимость авто в еврейском государстве в три раза выше, чем в других странах. Он добавил, что в Москве его уже давно не радовали покупки, а на новой родине радость вызывает даже то, что курьер привез еду, и суп не пролился.

К слову, недавно другой беглый комик был вынужден спасаться в российском консульстве в Тель-Авиве.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации