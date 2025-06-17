Шац* мог спрятаться от обстрелов в российском консульстве в Тель-Авиве

Охваченный ужасом беглый комик Шац* бросился в консульство РФ в Тель-Авиве
Михаил Шац*. Кадр: соцсети
Русофоб нашел, где спастись

Беглый хохмач Михаил Шац*, ранее критиковавший Россию, оказался в весьма неловком положении. Как сообщает ИА "Регнум", во время обострения конфликта на Ближнем Востоке он, предположительно, укрылся от иранских обстрелов на территории российского консульства в Тель-Авиве.

Источники отметили, что шоумен опубликовал в соцсетях фотографию, сделанную, судя по всему, из окна диппредставительства, но вскоре удалил публикацию. К моменту выхода материала в его профиле остались только две временные записи в разделе "Истории".

После начала конфликта России с соседним государством комик покинул родную страну и обосновался в Израиле. Он объяснял свой отъезд тем, что больше не может заниматься в РФ любимой работой, так как в новых условиях развлекательный жанр, по его мнению, стал неуместным.

Позднее он не скрывал антироссийской позиции и открыто желал поражения своей бывшей родине. Однако когда в 2023 году в Израиле начались боевые действия, артист предпринял попытку уехать в Италию. Правда, продлилось это недолго – через три дня он вернулся и сообщил, что намерен помогать израильтянам: в частности, сдавать кровь или участвовать в гуманитарных инициативах.

К слову, недавно артист рассказал о тяжелой психологической травме.

*внесен в реестр иноагентов в РФ

Источник: ИА Регнум ✓ Надежный источник
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