Семен Слепаков* снизил ценник на корпоративы на 1,5 млн рублей из-за проблем

Упавший в спросе Слепаков* начал торговаться за каждый корпоратив
Семен Слепаков*. Фото: DedaSasha. Собственная работа/wikimedia.org
Комик готов предоставить солидную скидку на фоне обвала в спросе

Покинувший Россию Семен Слепаков* теперь готов выступать на корпоративах на 1,5 млн меньше – причиной стал обвал спроса на его выступления. Юморист не в состоянии собрать залы за пределами России, и решил пересмотреть ценник, передает Shot.

Теперь артисту-иноагенту приходится браться за все заказы. Слепаков* готов снизить ценник – выступает вместо прежних 5,6 млн на 1,1 млн рублей меньше. К томе же может дополнительно оформить скидку на полмиллиона рублей и выступать и в Израиле, и в странах Европы.

На концертах юморист тоже не очень хорошо зарабатывает – даже в Израиле, где у него имеется паспорт. На выступление в Хайфе (состоится уже в декабре) раскупили менее половины билетов. Хотя вместимость зала составляет всего лишь 500 мест. Публика пишет в комментариях, что "фраер совсем сдал".

Весной 2026 года, как ожидается, юморист выступит в Северной Америке. В планах у Семена* – собирать залы на 2 тысячи человек. Однако к настоящему моменту выкуплены лишь наиболее дешевые места.

Кстати, не так давно Слепаков жаловался на трудности жизни в Израиле. У артиста появились сложности в бытовом плане. А стоимость автомобиля, говорил он, в Израиле втрое дороже, чем в других странах. Ныне он даже радуется, что курьер умудряется привезти еду, не пролив суп.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: Shot

