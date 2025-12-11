Семен Слепаков* снизил ценник на корпоративы на 1,5 млн рублей из-за проблем

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Покинувший Россию Семен Слепаков* теперь готов выступать на корпоративах на 1,5 млн меньше – причиной стал обвал спроса на его выступления. Юморист не в состоянии собрать залы за пределами России, и решил пересмотреть ценник, передает Shot.
Теперь артисту-иноагенту приходится браться за все заказы. Слепаков* готов снизить ценник – выступает вместо прежних 5,6 млн на 1,1 млн рублей меньше. К томе же может дополнительно оформить скидку на полмиллиона рублей и выступать и в Израиле, и в странах Европы.
На концертах юморист тоже не очень хорошо зарабатывает – даже в Израиле, где у него имеется паспорт. На выступление в Хайфе (состоится уже в декабре) раскупили менее половины билетов. Хотя вместимость зала составляет всего лишь 500 мест. Публика пишет в комментариях, что "фраер совсем сдал".
Весной 2026 года, как ожидается, юморист выступит в Северной Америке. В планах у Семена* – собирать залы на 2 тысячи человек. Однако к настоящему моменту выкуплены лишь наиболее дешевые места.
Кстати, не так давно Слепаков жаловался на трудности жизни в Израиле. У артиста появились сложности в бытовом плане. А стоимость автомобиля, говорил он, в Израиле втрое дороже, чем в других странах. Ныне он даже радуется, что курьер умудряется привезти еду, не пролив суп.
*признан иностранным агентом решением Минюста
Каждый из них будет обсуждаться отдельно
А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы