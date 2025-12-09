СМИ: актрису Ксению Качалину решили похоронить тайно

СМИ: актрису Ксению Качалину решили похоронить тайно
Ксения Качалина. Фото: kino-teatr.ru
Бывшую жену Михаила Ефремова проводят в последний путь без лишнего внимания

Похороны российской актрисы Ксении Качалиной, скончавшейся 2 декабря на 55-м году жизни, решили провести тайно, пишут медиа. Бывшая супруга Михаила Ефремова пропала с радаров еще в 2007-м году, после чего постепенно перестала выходить в свет. 

Родные решили проводить талантливую артистку в последний путь без шума – ни камер, ни публичного прощания не будет.

Публике в последние годы было известно лишь, что Михаил Ефремов не забывал про бывшую супругу, у которой, по слухам, были проблемы из-за пристрастия к спиртному. Ксения не зарабатывала себе на жизнь и обитала в квартире в центре Москвы. Ефремов поддерживал ее материально, даже находясь в колонии.

Несколько лет назад Ксения рассказывала, что еле сводит концы с концами. Перед встречей даже просила журналистов заехать в магазин и купить ей продукты – жаловалась, что средств нет ни на еду, ни на одежду. В квартире не работал телевизор с интернетом. "Возможно, за неуплату" – смущенно объясняла она.

Тело актрисы 2 декабря обнаружил ее бывший супруг: по ряду данных, Ефремов вместе с сыном приехал проведать Ксению, однако дверь никто не открыл. Позднее они вскрыли замки и попали в сильно захламленную квартиру.

Качалина запомнилась зрителям по ролям в таких кинокартинах, как "Три сестры", "Над темной водой", "Нелюбовь" и другие. Снималась в сериалах "Марш "Турецкого" и "Романовы: Венценосная семья".

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
