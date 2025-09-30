Умер знаменитый советский артист Геннадий Нилов

Накануне праздника: умер знаменитый советский артист
Фото: www.unsplash.com
В звездном семействе большое горе

Свое земное пребывание завершил актер Геннадий Нилов, которого миллионы зрителей запомнили по роли в легендарной картине "Три плюс два". Ему было 88 лет, всего за день до своего 89-летия он скоропостижно скончался. В прессе пишут, что причиной стали проблемы с сердцем. О трагической новости сообщила телеведущая Ника Стрижак.

Она отметила, что ушел не только талантливый артист, но и отец популярного актера Алексея Нилова, известного по сериалу "Улицы разбитых фонарей". Для семьи, коллег и поклонников это огромная утрата.

Геннадий Нилов появился на свет в 1936 году под Ленинградом. После окончания актерского факультета профильного института он был принят в штат киностудии "Ленфильм". Именно здесь начался путь звезды, который сделал его известным всей стране.

Настоящую славу ему принесла роль физика Степана Сундукова в фильме Генриха Оганесяна "Три плюс два". В этом проекте Нилов сыграл вместе с Андреем Мироновым, Натальей Фатеевой, Натальей Кустинской и Евгением Жариковым. Картина стала культовой и до сих пор считается одной из жемчужин советского кино.

Талантливый артист ушел из жизни, но память о нем останется в сердцах поклонников навсегда. Похороны звезды пройдут завтра в Санкт-Петербурге, где он прожил последние годы.

К слову, ранее стало известно о смерти другого популярного советского артиста.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
