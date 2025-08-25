Умерла звезда новостной программы "Вести" Юрий Ростов

Причины трагедии неизвестны

В США скончался бывший ведущий программы "Вести" Юрий Ростов. О смерти журналиста сообщил его коллега по медиапространству Михаил Дегтярь.

Покойный вошел в историю российского телевидения как один из первых ведущих новостного проекта, появившегося в 1991 году. Вместе со Светланой Сорокиной он вел вечерний выпуск, который сразу обратил на себя внимание зрителей.

Наибольшую известность ему принес эфир 7 ноября 1991 года: тогда в студии возникли технические сбои, и ведущий в прямом эфире не постеснялся эмоционально обратиться к режиссеру выпуска. Тогда он с раздражением поинтересовался, что происходит, и этот запоминающийся инцидент стал частью телевизионных баек того времени.

Несмотря на разгоревшийся скандал, журналист продолжил карьеру, а вскоре и вовсе перебрался в США. Уже весной 1993 года он начал работать там корреспондентом "Вестей", освещая для зрителей ключевые события международной арены.

Покойного вспоминают как человека с ярким темпераментом, умевшего держать внимание аудитории. Его смерть стала заметным событием для профессионального сообщества. В тележурналистике он стал одним из символов эпохи начала 1990-х, когда телевидение в России стремительно менялось.

