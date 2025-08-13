Всего 48 лет: умерла популярная российская актриса — причину не раскрывают

Звезда запомнилась зрителям по ролям в телесериалах

11 августа 2025 года прервался земной путь актрисы Анны Кузнецовой. Ей было всего 48 лет. Сообщается, что трагедия произошла внезапно. При этом никаких подробностей касательно того, что стало причиной завершения земного пребывания знаменитости, в информационном пространстве нет.

Будущая знаменитость появилась на свет весной 1977 года. Она получила высшее образование в сфере театрального искусства, после чего ее жизнь была неразрывно связана со сценой. Ее голос звучал в оперных постановках, она выходила на подмостки известных театров и покоряла зрителей своей искренней игрой.

Россияне знали ее по ярким и запоминающимся образам на экране. Так, покойная звезда снималась в телесериалах "Литейный", "Невский" и других.

