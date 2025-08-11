В 44 года умер известный российский артист Роман Ефанов

Смерть знаменитости шокировала публику

Музыкальное сообщество потрясла трагическая новость – 8 августа оборвался жизненный путь экс-гитариста популярной группы MBAND Романа Ефанова. Ему было всего 44 года. О смерти знаменитости сообщили его друзья и коллеги Анатолий Цой и Артем Кид. Причину трагедии пока держат в тайне, что подогревает интерес опечаленной публики.

Кид назвал покойного лучшим гитаристом, встреченным в жизни, и "оторванным панком до каждой клетки". Цой написал более сдержанно и просто с прискорбием объявил, что из жизни ушел их друг.

На странице покойной звезды в соцсетях сообщается, что прощание состоится 12 августа, но другие подробности пока не приводятся.

Будущий любимец публики появился на свет в Таганроге. За годы карьеры он сотрудничал с рядом известных исполнителей, среди которых Стас Михайлов, а также певицы нашумевшего в свое время музыкального коллектива "ВИА Гра". Фанатам артист запомнится не только как талантливый музыкант, но и как человек с особой энергетикой, который умел заряжать сцену своим присутствием.

