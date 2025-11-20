Спектакль беглой Лии Ахеджаковой потерпел фиаско за границей

Когда-то актриса была одной из главных звезд России

Покинувшая родную страну Лия Ахеджакова продолжает выступать на зарубежных площадках, однако ее новая постановка в Дубае вызвала резкую реакцию публики. Стоит отметить, что цены на билеты весьма внушительные – от 8 600 до 36 000 рублей. Впрочем, посетителей возмутило даже не ценообразование, а качество самого представления.

Как сообщает пресса, многие зрители, побывавшие на выступлении, остались крайне разочарованными: постановка оказалась нудной и затянутой и не оправдала ожиданий, а посредственная игра советской звезды не выделялась чем-то примечательным.

В социальных сетях зрители жалуются, что два часа им пришлось смотреть "нудную и галлюциногенную белиберду" и "психоделический нуар". Комментаторы, в целом, не стесняются в выражениях, оценивая увиденное:

"Полный шлак. Фундаментальное разочарование и пьесой, и постановкой".

Другие советуют идти на спектакль только тем, кто является убежденным поклонником Ахеджаковой, и то – предварительно стоит изучить независимые отзывы. Звучат и более категоричные предупреждения: люди советуют не тратить время и деньги на это сомнительное шоу. Похоже, что новая работа актрисы произвела на публику совсем не тот эффект, на который она рассчитывала.

