Спектакль беглой Лии Ахеджаковой потерпел фиаско за границей

"Полный шлак": беглая Лия Ахеджакова потерпела фиаско за границей
Лия Ахеджакова. Фото: A.Savin. Собственная работа, FAL/wikimedia.org
Когда-то актриса была одной из главных звезд России

Покинувшая родную страну Лия Ахеджакова продолжает выступать на зарубежных площадках, однако ее новая постановка в Дубае вызвала резкую реакцию публики. Стоит отметить, что цены на билеты весьма внушительные – от 8 600 до 36 000 рублей. Впрочем, посетителей возмутило даже не ценообразование, а качество самого представления.

Как сообщает пресса, многие зрители, побывавшие на выступлении, остались крайне разочарованными: постановка оказалась нудной и затянутой и не оправдала ожиданий, а посредственная игра советской звезды не выделялась чем-то примечательным.

В социальных сетях зрители жалуются, что два часа им пришлось смотреть "нудную и галлюциногенную белиберду" и "психоделический нуар". Комментаторы, в целом, не стесняются в выражениях, оценивая увиденное:

 "Полный шлак. Фундаментальное разочарование и пьесой, и постановкой".

Другие советуют идти на спектакль только тем, кто является убежденным поклонником Ахеджаковой, и то – предварительно стоит изучить независимые отзывы. Звучат и более категоричные предупреждения: люди советуют не тратить время и деньги на это сомнительное шоу. Похоже, что новая работа актрисы произвела на публику совсем не тот эффект, на который она рассчитывала.

К слову, ранее Талызина неожиданно защитила Ахеджакову после скандала.

Источник: Telegram-канал ИА Регнум ✓ Надежный источник
